Pechino, raggiunta intesa con l'Unione Europea sul commercio delle auto ibride. Sefcovic: «Intesa dimezzera export da Cina»

Cina e Unione europea hanno raggiunto un'intesa sul commercio di auto ibride, al termine di consultazioni tra i responsabili commerciali delle due parti. Lo ha riferito il ministero del Commercio cinese, citando una dichiarazione congiunta diffusa venerdì. «Dopo intense consultazioni, le due parti hanno raggiunto un'intesa sul commercio di veicoli ibridi in modo conforme alle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto)", si legge nella dichiarazione. Pechino e Bruxelles proseguiranno inoltre le procedure relative agli impegni sui prezzi assunti dalle aziende, senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell'intesa. «In qualità di partner commerciali chiave, le due parti hanno ribadito l'impegno a gestire in modo adeguato le divergenze nel quadro delle norme dell'OMC e a continuare a collaborare al fine di stabilizzare e rendere più equilibrate le relazioni bilaterali. In quest'ottica, le due parti hanno concordato di tenere la terza riunione ministeriale del Tic (Trade Investiments Consultations) nel marzo 2027.

Prima di allora, le due parti manterranno una stretta comunicazione, anche attraverso l'organizzazione di una videoconferenza ministeriale a gennaio», si legge nella dichiarazione congiunta. «Le due parti - si legge ancora - hanno ribadito la necessità di rafforzare ulteriormente il dialogo Ue-Cina sul controllo delle esportazioni e hanno accolto con favore l'intensificarsi degli scambi e della comunicazione sulle rispettive politiche in materia, anche attraverso linee guida, attività di sensibilizzazione e corsi di formazione. Le due parti hanno convenuto sull'importanza di migliorare la prevedibilità e la stabilità delle catene di approvvigionamento industriali globali». Bruxelles e Pechino inoltre «hanno raggiunto un'intesa, nel contesto del dialogo sul controllo delle esportazioni, per fornire preavvisi e migliorare la trasparenza delle procedure di inserimento e di cancellazione dagli elenchi, e hanno sostenuto le misure volte alla cancellazione di entità dagli elenchi, in linea con la legislazione applicabile."

Le esportazioni cinesi di auto ibride e ibride plug-in verso l'Unione europea potrebbero ridursi di oltre la metà in base all'intesa raggiunta nei colloqui commerciali tra Pechino e Bruxelles. Lo ha dichiarato il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, durante una conferenza stampa a Pechino. «Abbiamo raggiunto un'intesa di principio per moderare le esportazioni cinesi di auto ibride e ibride plug-in verso l'Unione europea. Questo apre la prospettiva di ridurre le esportazioni cinesi di oltre la metà", ha affermato Sefcovic. Il commissario ha inoltre annunciato che la Cina ha accettato di ridurre i dazi su alcuni prodotti europei. La misura potrebbe generare risparmi per l'Unione europea pari ad almeno 225 milioni di euro.