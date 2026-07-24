Penske nel mirino della giapponese Mitsui. Il colosso della vendita di auto possiede 365 concessionarie nel mondo di cui 28 in Italia

Il colosso della finanza Mitsui & Co. Ltd con sede a Tokyo, e vicino in ambito auto alla Mitsubishi, ha annunciato una proposta per acquisireun altro 27,8% del conglomerato Usa di concessionarie e di altre attività nel settore dei motori Penske Automotive Group. Fondato nel 1990 dal celebre pilota Rogers Penske il gruppo ha la sede principale a Bloomfield Hills, nel Michigan. Quotato in borsa occupa globalmente quasi 30mila persone e possiede 365 concessionarie nel mondo di cui 28 in Italia. Penske Automotive Italy gestisce nel nostro Paese una rete di circa 25 sedi concentrate principalmente in Emilia-Romagna e Lombardia.

Sono strutture dedicate a singoli brand o raggruppamenti strategici, come AutoVanti (Bmw e Mini a Bologna, Milano, Monza, Desio e Saronno); Audi Zentrum Bologna; Centro Porsche Bologna - Modena - Mantova; Bologna Premium (Land Rover, Jaguar e Volvo); Bluvanti: sede (Maserati); Ferrari Modena; Lamborghini Bologna e infine Mercedes-Benz StarEmilia. Secondo gli analisti il costo stimato dell'acquisizione sarebbe di 3,8 miliardi di dollari, basato su un prezzo proposto di 210 dollari per azione, per 18,2 milioni di azioni.

Attualmente Penske Corp. e la sua Penske Automotive Holdings Corp. possiedono già circa il 52% del gruppo di concessionarie. Mitsui e la sua filiale statunitense, Mitsui & Co. detengono attualmente circa il 20,3% di Penske Automotive Group, secondo quanto annunciato da Mitsui in merito alla proposta di acquisizione. L'attività di Mitsui comprende anche un settore automotive dedicato alla logistica, alla produzione, alla vendita all'ingrosso e al dettaglio, al finanziamento, al leasing e al noleggio di automobili, ricambi e prodotti correlati, come riportato sul sito web dell'azienda.

«Molte aziende scelgono di rimanere private più a lungo - ha affermato Erin Kerrigan, fondatrice e ceo di Kerrigan Advisors - e questa transazione è in linea con tale tendenza». Alla data del primo trimestre del 2026 e partendo dal 2020, evidenzia il rapporto Kerrigan Blue Sky - i grandi gruppi di concessionarie private hanno raccolto 1,7 miliardi di dollari sottolineando la crescente fiducia degli investitori nei dealer privati di grandi dimensioni e nelle loro strategie di crescita basate sulle acquisizioni».