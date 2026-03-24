DR Automobiles e Petronas avviano intesa per lubrificanti dedicati. Per sviluppare fluidi su misura per i motori del brand molisano

Petronas Lubricants Italy e DR Automobiles annunciano una partnership strategica finalizzata allo sviluppo di lubrificanti dedicati a tutte le motorizzazioni dei veicoli DR commercializzati in Italia. Cuore della collaborazione è il nuovo Selenia DR 5W30, lubrificante sintetico progettato in particolare per i motori a Gpl, che rappresentano circa l'80% delle immatricolazioni del marchio molisano. In aggiunta, sarà utilizzato il noto fluido refrigerante Petronas Paraflu, garantendo efficienza e protezione per tutti i modelli DR. L'accordo coinvolge i team tecnici e ingegneristici di entrambe le aziende e prevede l'impiego dei prodotti Petronas anche in primo equipaggiamento sui veicoli DR, assicurando prestazioni elevate e ridotte emissioni.

«Collaborare con un costruttore significa entrare nel cuore del motore», ha dichiarato Giuseppe Pedretti, regional managing director Emea di Petronas Lubricants International. «La partnership con DR Automobiles è un esempio concreto del nostro approccio OEM, sviluppando soluzioni dedicate alle caratteristiche specifiche dei motori». Soddisfazione anche da parte di Massimo Di Risio, presidente di DR Automobiles: «Selenia DR risponde ai più elevati requisiti qualitativi in linea con gli standard dei nostri motori»; mentre il direttore tecnico Antonio Marcantuono ha aggiunto: «Abbiamo calibrato il lubrificante sulle condizioni operative tipiche dei nostri veicoli, con particolare attenzione ai propulsori a Gpl». La gamma Petronas consigliata da DR Automobiles sarà disponibile a partire da marzo 2026 su tutto il territorio nazionale.