Peugeot, la famiglia sceglie Robert come rappresentante in Stellantis per altri due anni. Escluso il cugino Xavier

Il gruppo famigliare di Peugeot ha confermato Robert Peugeot come rappresentante nel consiglio di amministrazione di Stellantis, optando così per la ''continuità'' rispetto al precedente mandato. In lizza, c'era anche il cugino, Xavier, che però non ha avuto la meglio sullo zio. Robert Peugeot, 75 anni, ''eserciterà dalla primavera 2026 un ultimo mandato di due anni nel consiglio di sorveglianza''' e ne ''garantirà la vicepresidenza'', si legge in una nota diffusa dal gruppo di famiglia francese. Il rinnovo arrriverà con l'assemblea generale di Stellantis, previsto in primavera. Il settantenne venne nominato nel 2021, dopo la fusione tra Fca e Psa, per un mandato eccezionale di cinque anni. Il prossimo mandato durerà un biennio.