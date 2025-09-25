Peugeot preannuncia Polygon, primo teaser per la concept car che reinventa il segmento B

Peugeot annuncia la sua nuova concept car Polygon: in un incontro con la stampa europea (Peugeot Talk) il ceo del brand Alain Favey ha svelato il nome e presentato il teaser della prossima novità del Leone. I dettagli sono pochissimi – servono più a stimolare che a soddisfare la curiosità. Per ora Favey ha indicato che Polygon “disegna il possibile futuro delle auto Peugeot del segmento B e fa dell’agilità il suo segno distintivo”.

Polygon incorporerà il concetto innovativo di Peugeot I-Cockpit, l’abitacolo di ultima generazione, con una configurazione rinnovata della postazione di guida per offrire la migliore esperienza all’automobilista. Nell’I-Cockpit il volante compatto esalta la manovrabilità e favorisce la posizione di guida rilassata, mentre il quadro strumenti rialzato riduce l’affaticamento e la distrazione dello sguardo dalla strada e il grande touchscreen rende più intuitivi i comandi.

Il Peugeot I-Cockpit di ultima generazione già equipaggia i SUV 3008 e 5008, ma Polygon sembra volerne fare un indiscusso protagonista. Inoltre, il volante compatto sarà rappresentato probabilmente da Hypersquare, non più rotondo ma rettangolare, simile al controller dei videogame. Hypersquare integra la tecnologia steer-by-wire ed elimina il piantone di sterzo fisico. I comandi elettrici digitali sostituiscono i collegamenti meccanici, dando vita a nuovi gesti e a una presa naturale per una guida più istintiva e intuitiva. L'Hypersquare era stato già annunciato da Peugeot nel 2024, quando il costruttore ha detto che il futuristico volante sarà montato “su un veicolo di serie già nel 2026”.

Come si arricchiranno questi concetti con Polygon? I dettagli nelle prossime settimane, ha promesso Favey, mentre sulle motorizzazioni la strategia del brand resta quella di fornire tutte le opzioni e lasciare la scelta al cliente. Immaginiamo, dunque, un futuro sì elettrico e sicuramente ibrido, ma che non rinuncia ai motori termici, se il mercato lo chiede (e il regolatore lo ammette).

Favey è stato nominato Chief Executive Officer di Peugeot a febbraio 2025, prendendo il posto di Linda Jackson, andata in pensione dopo 20 anni con l'azienda. Nei giorni scorsi il ceo si è recato nella fabbrica Stellantis di Sochaux per festeggiare i 200.000 esemplari di Peugeot 3008 prodotti in 15 mesi. È una cifra che rende 3008 l’auto più venduta nel segmento C-Suv in Francia. In Italia, da gennaio a giugno 2025, Peugeot ha ottenuto una quota del 5,7% nel mercato vetture contro il 4,9% dello stesso periodo dell’anno scorso e si è posizionata in quinta posizione generale, mentre nel 2024 occupava la sesta posizione.

Di queste buone notizie il marchio ha bisogno, dopo i richiami delle vecchie 3008 per i malfunzionamenti ai motori PureTech. A Sochaux Favey ha rilanciato: “Oggi offriamo una garanzia di 10 anni per i veicoli PureTech usati e di 8 anni per i veicoli nuovi. Questo è un impegno totale per la qualità e una dimostrazione ai nostri clienti che Peugeot è un marchio di cui possono fidarsi".

In Italia, tutte le vetture Peugeot beneficiano della garanzia Peugeot Care che offre una copertura fino a 8 anni o 160.000 km (2 anni di garanzia del produttore + 6 anni di estensione della garanzia). Ad ogni manutenzione effettuata nella rete Peugeot, la garanzia si estende automaticamente e gratuitamente fino al successivo tagliando programmato. Per i motori PureTech 1.0 e 1.2, Peugeot ha previsto una garanzia straordinaria che copre i costi fino a 10 anni o 175.000/180.000 km.

Per la gamma elettrica, la garanzia Allure Care offre fino a 8 anni o 160.000 km di copertura su tutti i modelli (E-208, E-2008, E-308, E-308 SW, E-408, E-3008 e Nuova E-5008), confermando l’impegno di Peugeot a rafforzare la fiducia dei suoi clienti.