Piaggio Aerospace: Urso: «Baykar partner più idoneo, al vaglio alleanza con Leonardo»

Con la cessione di Piaggio Aerospace al gruppo turco Baykar - il più idoneo per l'operazione - si è risolta la crisi del gruppo e si sta valutando la possibilità di partnership con altri gruppi del settore come Leonardo. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il question time al Senato. «La cessione di Piaggo Aerospace al gruppo turco Baykar rappresenta una soluzione di grande profilo industriale che consente il rilancio di una azienda strategica del paese, un ulteriore progetto di sviluppo in un settore in grande espansione e nel contempo ci consente di delineare una più ampia partnership tecnologica e industriale tra Italia e Turchia, che avrà significativi sviluppi anche in altri progetti di grande interesse per il nostro paese, un’altra soluzione positiva a un grave lascito del passato», ha affermato Urso.

«Baykar è emersa come il partner più idoneo, una azienda di grandi prospettive tecnologiche e industriali che si è impegnata a preservare i complessi aziendali e il know-how, garantendo l’occupazione senza ricorrere a strumenti come la cassa integrazione straordinaria e dimostrando che si può tutelare un settore cruciale senza gravare sulle finanze pubbliche», ha aggiunto Urso, sottolineando che «in questo contesto stiamo valutando lo sviluppo di ulteriori alleanze con aziende strategiche del settore come Leonardo per rafforzare ulteriormente il nostro comparto aerospaziale, quindi la nostra leadership in Europa».

Urso ha ricordato che «la crisi di Piaggio Aerospace iniziò già 10 anni fa, quando l’azienda fu ceduta al fondo degli Emirati senza aver configurato un piano industriale sostenibile. Quel progetto velleitario naufragò presto con il rischio di pregiudicare una delle aziende più strategiche per la nostra difesa e per la nostra industria aeronautica, con negative conseguenze anche sui rapporti tra i due paesi che questo Governo ha pienamente recuperato». In particolare, «il fallimento di quel progetto portò nel 2018 all’amministrazione straordinaria che ha gestito in questi anni l’azienda senza però riuscire a individuare una soluzione», ha continuato Urso, spiegando che con l'attuale Governo si è intervenuti per trovare una soluzione, che ha portato alla cessione al gruppo turco Baykar il cui «piano industriale prevede il rafforzamento delle attività produttive, la valorizzazione del P180, la manutenzione dei motori, la produzione di componenti e il supporto tecnico e logistico con significativi investimenti». Inoltre, «prevede lo sviluppo dei droni che consentirà di ampliare la capacità produttiva e di promuovere nuova occupazione in Italia». Per il ministro, «questa soluzione rappresenta non solo un successo che rende onore alla storia di Piaggio Aerospace ma un rafforzamento delle relazioni industriali tra Italia e Turchia, particolarmente importanti sul piano strategico».