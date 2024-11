Piaggio ha ricavi e utili in calo, ma in rialzo gli investimenti. Colaninno: «Serve stabilità»

Calano i ricavi del gruppo Piaggio che, al 30 settembre scorso, hanno toccato quota 1.357,2 milioni di euro (-16,2% rispetto allo stesso periodo del 2023). In calo anche il margine lordo a 402,4 milioni di euro (-12,9%), e l'Ebitda di 234,3 milioni di euro (-13%). Cresce invece al 17,3% l'Ebitda margin (al 16,6% al 30 settembre 2023). Il risultato operativo è di 129,4 milioni di euro (-19,2%), mentre l'utile netto è a 62,2 milioni di euro (-27,4%). Spinta invece sugli investimenti. Nel periodo di riferimento Piaggio ha messo a consuntivo investimenti per 117,4 milioni di euro (+13,2%).

Per l'amministratore delegato Michele Colaninno a pesare è stata la situazione economica contingente che ha influenzato il potere di acquisto dei consumatori globali e di conseguenza le vendite dei primi nove mesi del 2024. «Piaggio ha raggiunto comunque il più alto margine Ebitda mai registrato - ha sottolineato - e l'obiettivo, difficile ma non impossibile, è quello di mantenere tali livelli». Gli investimenti, ha aggiunto, sono cresciuti sia nei nuovi prodotti sia nelle fabbriche. Per il prossimo futuro è fondamentale per l'Ad, «poter contare su una stabilità geopolitica ed economica così da non dover continuare a rincorrere mercati instabili ma concentrare le risorse finanziarie sulla crescita».