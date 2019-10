Piaggio, in nove mesi utile a 46 milioni di euro. Ricavi consolidati a 1.200 milioni di euro (+9,8%)

PONTEDERA - Ricavi consolidati a 1.200,5 milioni di euro (+9,8%), margine lordo industriale a 363,7 milioni (+8,8%), Ebitda di 188,8 milioni (+13,8%), risultato operativo a 99,5 milioni (+17,2%) e utile netto a 46 milioni di euro, in crescita del 26,7%. Sono alcuni degli indicatori dei conti dei primi nove mesi dell'anno del Gruppo Piaggio.

Nel mondo sono stati venduti 479.200 veicoli, in crescita del 2,1% e sono stati fatti investimenti per 91,6 milioni di euro (+26,7%). Per quanto riguarda il mercato delle due ruote in Europa il Gruppo ha confermato la leadership nel segmento scooter con una quota del 24,3%. Inoltre il settore scooter ha segnato un andamento molto positivo con una crescita del fatturato del 9%, trainato principalmente dal brand Vespa, mentre il settore moto ha chiuso i nove mesi del 2019 con un fatturato in crescita di oltre il 23%, principalmente grazie alla performance di Moto Guzzi.