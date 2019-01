Piaggio: Moody's alza rating da B1 a Ba3, outlook stabile. Titolo guadagna 1,2% in apertura

MILANO - Moody's ha alzato il rating di Piaggio da "B1" a "Ba3", con outlook stabile. Lo comunica la società in una nota in cui afferma che, secondo l'agenzia di rating, l'upgrade riconosce «il miglioramento della profittabilità, il rafforzamento degli indicatori finanziari, e l'aspettativa che gli indicatori di credito rimangano in linea con il nuovo rating nei prossimi 18-24 mesi» nonché la previsione «che Piaggio continuerà ad incrementare i risultati della sua top line e la profittabilità nei prossimi 12-18 mesi». A Piazza Affari comincia bene la seduta per il titolo Piaggio che in apertura guadagna l'1,2% dopo la promozione di Moody's.