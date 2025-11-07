Piaggio, nei 9 mesi dimezza l'utile a 31,7 mln, investimenti stabili sopra 100 mln. Pesano i dazi Usa

Piaggio chiude i primi 9 mesi del 2025 con un utile netto di 31,7 milioni di euro, in calo del 49% rispetto ai 62,2 milioni dello stesso periodo del 2024. I ricavi consolidati, spiega una nota, ammontano a 1.204,4 milioni (1.357,2 milioni in 2024), il margine lordo industriale è di 366,6 milioni (402,4 milioni in 2024), l’ebitda di 201 milioni (234,3 milioni in 2024) e l’ebit di 85,2 milioni (129,4 in 2024). Nel periodo di riferimento il Gruppo Piaggio ha consuntivato investimenti per 102,5 milioni di euro (117,4 milioni di euro investiti al 30 settembre 2024). L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2025 risulta pari a -528,2 milioni (-534 milioni di euro al 31 dicembre 2024; -461,2 milioni di euro al 30 settembre 2024). Inoltre i veicoli venduti nel mondo sono pari a 346.500 (380.000 veicoli al 30 settembre 2024).

“I nove mesi del 2025 hanno rimarcato un trend di rallentamento della propensione all’acquisto da parte dei consumatori, con timidi segnali di ripresa in alcuni mercati. Sui risultati hanno influito fattori esogeni macroeconomici, quali i dazi statunitensi, l’aumento del costo delle materie prime, e la coda dell’implementazione della nuova regolamentazione EURO 5+, elemento, quest’ultimo che ha generato una contrazione dei volumi in Europa”, ha commentato l’ad Michele Colaninno. «Il Gruppo Piaggio è riuscito comunque a consolidare marginalità molto positive, migliorando ancora una volta il gross margin rispetto all’anno precedente», prosegue l'ad. Secondo il management, la formulazione di previsioni sull’anno in corso è ancora strettamente legata alla necessità di una stabilità geopolitica ed economica che possa portare a un positivo impatto sulla propensione all’acquisto dei consumatori. La società continuerà ad affrontare le complessità macroeconomiche e geopolitiche con una attenta gestione della liquidità e della produttività, proseguendo in modo flessibile il percorso di crescita degli investimenti nei prodotti dei nostri marchi iconici, nella ricerca, nella tecnologia e nei poli produttivi.