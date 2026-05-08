Piaggio, nel primo trimestre bene la redditività ma ricavi e utile in calo. Colaninno: «L'euro forte ci penalizza»

Nel primo trimestre dell'anno i ricavi netti consolidati del gruppo Piaggio sono stati pari a 364,9 milioni a cambi costanti contro i 370,7 milioni al 31 marzo 2025 (-1,6%) o 341,7 milioni a cambi correnti (-7,8% rispetto al risultato del primo trimestre 2025), generati dalla vendita di 108.400 veicoli, in crescita rispetto ai 106.800 veicoli venduti nel primo trimestre 2025. L'utile netto è di 5,3 milioni rispetto agli 8,7 milioni al 31 marzo 2025 (-39,5%). L'Ebitda margin è pari al 16,8%, uno dei risultati più alti di sempre, con un indebitamento finanziario netto di 597 milioni. «Nel primo trimestre abbiamo registrato un incremento dei veicoli venduti nel mondo, un risultato in controtendenza rispetto agli scorsi trimestri, su cui aveva inciso un forte rallentamento della propensione ai consumi generata dagli imprevedibili eventi geopolitici che, purtroppo, persistono e, talvolta, si acuiscono improvvisamente», commenta Michele Colaninno, amministratore delegato del gruppo Piaggio.

«Il rafforzamento della moneta europea nei confronti delle altre aree geografiche è ovviamente penalizzante per le vendite in India, in America e in Asia. Detto questo, la strategia intrapresa di internazionalizzazione si conferma centrale e deve proseguire in tal senso: è corretto avere i siti produttivi nei mercati ove si vedono potenziali di crescita. Va inoltre rammentato che sul mercato del Nord America, hanno inciso i dazi imposti, per i quali è in corso, come da normativa, la procedura di richiesta di rimborso», aggiunge Colaninno. «In un contesto internazionale che impone una gestione particolarmente rigorosa, considerata la difficoltà di formulare previsioni puntuali a causa dell'imprevedibilità dei conflitti in corso, è significativo rilevare come nel primo trimestre del 2026 il gruppo abbia registrato un flusso di cassa in netto miglioramento per circa 40 milioni di euro rispetto al primo trimestre dello scorso anno e un indebitamento sostanzialmente stabile», conclude l'amministratore delegato del gruppo Piaggio.