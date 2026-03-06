Piaggio, utile netto 2025 dimezzato a 34 mln, -11,7% ricavi a 1,5 mld. Il cda ha deliberato di non distribuire saldo su dividendo

Il gruppo Piaggio nel 2025 ha registrato un utile netto positivo per 34 milioni, in calo del 49,4% rispetto a un anno fa, a fronte di ricavi per 1.501,9 milioni di euro milioni di euro (-11,7% rispetto a 1.701,3 milioni di euro nel 2024). Lo ha reso noto la società in una nota, con il cda che ha deliberato di non distribuire un saldo sul dividendo (l'acconto sul dividendo, già deliberato il 29 luglio 2025, è stato pari a 4 centesimi per azione). Il margine lordo industriale nel periodo è stato pari a 457,6 milioni di euro (-7,9%), con un’incidenza sul fatturato del 30,5% (29,2% nel 2024).

L'ebitda consolidato è stato infine pari a 250,8 milioni di euro (-12,5%), mentre l’ebitda margin è pari al 16,7% (16,9% al 31 dicembre 2024). L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2025 risulta pari a 577,6 milioni di euro (534 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2024). L’incremento riflette principalmente la riduzione del debito commerciale. Nel periodo di riferimento il Gruppo ha messo a bilancio investimenti per 140,6 milioni di euro (182,7 milioni di euro al 31 dicembre 2024), mentre le vendite complessive a livello mondiale sono state 445.200 veicoli (-7,6% dai 481.600 veicoli nel 2024).

“Il 2025 è stato sicuramente un anno complesso a livello mondiale" con fattori come "i nuovi dazi commerciali, l’aumento del costo delle materie prime, e l’andamento delle valute internazionali - ha commentato Michele Colaninno, ad del Gruppo Piaggio - In questo contesto, il Gruppo Piaggio è riuscito comunque a consolidare marginalità interessanti". Gli investimenti "nei siti produttivi stanno procedendo secondo i piani, e questo ci consente di poter allocare le produzioni in modo da poter seguire i diversi mercati in modo efficiente - ha proseguito l'ad - Nonostante sia ancora complicato fare delle precise previsioni riguardo al futuro prossimo, sono confermate le strategie di prodotto di lungo periodo nella mobilità leggera delle due ruote, nei veicoli commerciali e nella robotica avanzata". Guardando ai settori, al 31 dicembre 2025 il Gruppo ha venduto nel mondo 329.000 veicoli a due ruote, per un fatturato netto di 1.155,4 milioni di euro (359.900 veicoli a due ruote venduti nel 2024 per 1.298,3 milioni di euro). Il dato include anche ricambi e accessori, che hanno registrato un fatturato pari a 148,8 milioni di euro (153,3 milioni nel 2024).

In Europa il Gruppo Piaggio ha conseguito una quota complessiva del 10,2%, posizionandosi tra i primi leader di mercato nel segmento scooter con una quota del 17,5%. Sul mercato nordamericano degli scooter è stata raggiunta una quota del 34,7%. Nel settore dei veicoli commerciali nel 2025 il Gruppo Piaggio ha venduto 116.200 unità (121.700 al 31 dicembre 2024) con un fatturato netto pari a 346,6 milioni di euro (403 milioni di euro al 31 dicembre 2024). Il dato include ricambi e accessori, che hanno registrato un fatturato di 59,9 milioni di euro (62,9 milioni di euro nel 2024).