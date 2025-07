Piaggio, utile semestre a 30 milioni (-42%), 4 cents acconto dividendo. Colaninno: «Scenario non semplice e sfidante»

ln uno scenario di mercato per le due ruote «non semplice e sfidante», come lo definisce il ceo Michele Colaninno, Piaggio ha registrato nel semestre una contrazione del fatturato (-13,9% a 825,5 milioni, un ebitda a 147,1 milioni (-15,3%), un utile operativo dimezzato a 70,5 milioni e un utile netto di 30,1 milioni (-42,2%). L'unico dato positivo il margine lordo industriale che in rapporto al fatturato sale dal 29,8% al 30,4 per cento. «In momenti storici come questo, con dispute commerciali internazionali e tensioni geopolitiche allargate, poter rimanere flessibili, controllando la liquidità e la gestione finanziaria, è fondamentale».

«Nel trimestre appena concluso si sono evidenziati timidi segnali di ripresa nei mercati sudorientali che fanno intravedere, qualora la situazione internazionale non peggiorasse, una stagione di consolidamento della propensione all'acquisto da parte dei consumatori» aggiunge. Il Cda, dopo aver esaminato i conti, ha inoltre deliberato di distribuire un acconto sul dividendo ordinario dell'esercizio 2025 pari a 4 centesimi per azione (acconto sul dividendo ordinario dell'esercizio 2024 pari a 11,5 centesimi di euro) per un ammontare complessivo di 14.100.515,52 euro.