Piaggio, Vespa non si copia. Euipo registra il marchio tridimensionale di “Vespa Primavera”

L'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) ha concesso la registrazione del marchio tridimensionale per la forma di 'Vespa Primavera'. Il provvedimento ricorda lo stesso gruppo è del 22 luglio. La registrazione a livello europeo segue quelle già ottenute in Italia (febbraio 2024) e nel Regno Unito (novembre 2025). L'Euipo ha accolto la domanda di registrazione del marchio tridimensionale sia per veicoli a due ruote, sia per modellini, riconoscendo il carattere distintivo acquisito dalla forma di 'Vespa Primavera' tramite l'uso.

L'ufficio ha ricordato come Vespa sia «un modello di scooter presente sul mercato dal 1946, la cui reputazione, notorietà e consapevolezza presso il pubblico di riferimento si estendono ben oltre i confini dell'Unione Europea»; un principio fondamentale già affermato dal Tribunale dell'Unione Europea, che aveva precedentemente riconosciuto il carattere distintivo della forma di Vespa LX. Con questa pronuncia, l'Euipo consolida la tutela della forma di Vespa nei 27 Paesi dell'Ue, estendendola a tutte le evoluzioni stilistiche fedeli al suo nucleo distintivo.