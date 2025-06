Pichetto Fratin: «Spero Bruxelles riconosca ruolo biocarburanti per decarbonizzazione»

“L'Italia crede molto nell’efficacia dei biocarburanti e riteniamo che tale potenziale sia uno dei punti fermi della nostra strategia climatica per l'abbattimento delle emissioni anche nei trasporti stradali”. Lo ha detto il ministro dell’ambiente e dell’energia Gilberto Pichetto Fratin nella discussione ministeriale al Consiglio energia a Lussemburgo, aggiungendo che l’Italia “si augura che la visione dell’Italia sui biocarburanti basata su un approccio scientifico e rigoroso e sul ruolo che essi possono svolgere anche in futuro venga condiviso dalla Commissione europea”. L’Italia chiede che i biocarburanti vengano riconosciuti come una soluzione per decarbonizzare il settore auto. Sul piano nazionale per energia e clima, il ministro ha indicato la necessità di lasciare agli Stati “maggiori flessibilità sul modo di conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni”.