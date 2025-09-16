Pichetto: «L'Ue cambierà idea sul motore endotermico. Bene incentivi per elettrico ma il percorso è lungo»

«Sono convinto che la decisione dell'Ue sul motore endotermico cadrà, la realtà ci porta a questo. Ci sono già motori Euro 6 adattati a usare idrogeno, biometano, quindi è del tutto innaturale questa decisione. Così come l'Ue si è resa conto, rispetto alla tassonomia, del gas e del nucleare, capirà anche che sul fronte dei motori è una decisione puramente ideologica». Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine della prima giornata di Eco - Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti.

Sulla diffusione delle auto elettriche Pichetto spiega che «dobbiamo arrivare a un mercato dove il potere d'acquisto dei cittadini italiani renda normale scegliere tra endotermico ed elettrico. In questo momento ci sono ancora delle difficoltà, nel nostro Paese, ad andare sull'elettrico. E' un percorso dove ci vorrà qualche anno e non può essere tutto ribaltato sugli incentivi. Anche perché da dove provengono? Dalle tasche dei cittadini».