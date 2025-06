Pichetto: «Prima modifiche Pnrr, poi decreto per incentivi auto elettriche. Decisione Ue su biocarburanti fu idiozia»

«C'e' uno schema ma non c'e ancora il decreto finale» per gli incentivi all'acquisto di auto elettriche. A precisarlo e Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica,nella sede dell'Eni a Roma durante un evento nell'ambito del tour d'Europe. «Prima deve passare la modifica del Pnrr, e una questione di tempistica», aggiunge.

«Credo che la decisione Ue sui biocarburanti sia piu una questione di interessi nazionali e aziendali, che una questione ideologica. Di ideologico c'era il Fit For 55, che partiva dall'assunto che la politica e in grado di leggere il futuro. Il fatto di aver previsto il divieto ai motori endotermici nel 2035 si sta dimostrando ogni giorno di piu una scelta che non ha logica, un'idiozia». Cosi ha proseguito Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica.