Pichetto: «Pronti a sviluppo immediato di motori e carburanti neutri»

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo in Consiglio Ambiente sul regolamento CO2 auto e furgoni, ha evidenziato che «l'Italia ha avanzato una proposta, assieme ad altri Stati membri, con l'obiettivo di accelerare la transizione, rafforzare la coesione europea e individuare un nuovo spazio di crescita e sviluppo per il settore automotive e dei carburanti». «Vogliamo rafforzare gli obiettivi climatici, aggiungendo nuove opzioni all'elettrico. Per questo - ha spiegato il Ministro Pichetto Fratin, riteniamo fondamentale introdurre una categoria di veicoli alimentati esclusivamente con carburanti CO2-neutrali, coerentemente con la Legge europea per il clima. «La nostra - ha chiarito il ministro italiano - non e una posizione di parte. Siamo tutti consapevoli che l'Europa puo diventare avanguardia nello studio e sviluppo di nuovi carburanti e nella ricerca e sviluppo di nuovi motori neutri per il clima».

«Se vogliamo evitare che i nostri cittadini siano costretti a guardare ai populismi, alle soluzioni drastiche - ha chiarito Pichetto - dobbiamo pensare fuori dagli schemi, senza limitarci a soluzioni tampone e limitate da rigide percentuali, pur fondamentali per dare ossigeno alle aziende». «La nostra proposta - ha aggiunto il ministro italiano all'Ambiente - consente di superare una delle principali contraddizioni dell'attuale approccio basato esclusivamente sulle emissioni allo scarico: l'idea che una piccola utilitaria e un grande SUV, se elettrici, abbiamo entrambi una impronta pari a zero». Il Ministro Pichetto Fratin, concludendo il suo intervento, ha invitato gli altri Paesi «a valutare la proposta italiana con apertura, andando oltre posizioni di partenza e logiche di blocco». «Definiamo insieme , nell'ambito della RED, i piu alti standard per i combustibili sia da economia circolare che da assorbimenti biologici. Ma non neghiamo all'Europa, ai nostri scienziati e ai nostri ingegneri, l'opportunita che l'apertura di questo spaziano industriale potra offrire», ha concluso il ministro italiano dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.