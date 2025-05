Pichetto: «Stop ai motori endotermici dal 2035 è idiozia. Per Green Deal strumento indicato non è più idoneo»

Per il Green Deal europeo «c'è la presa di coscienza che alcune cose non sono raggiungibili o comunque lo strumento indicato non è lo strumento più idoneo. Il famoso FitFor55, che dice che dal 2035 vietiamo i motori endotermici, è un'idiozia, per una ragione». Lo ha affermato Gilberto Pichetto Fratin, ministro per l'Ambiente e la Sicurezza energetica, intervenendo al convegno 'Una transizione ecologica giusta e raggiungibile. Strategia territoriale e nazionale' ad Arezzo. «La settimana scorsa - ha spiegato - sono salito su un'auto con il motore diesel ad idrogeno, a emissione zero. Di conseguenza qual era l'errore? Non era l'affermazione 'arriviamo al 2035 alle emissioni zero dei veicoli', era voler indicare lo strumento, anziché indicare le emissioni. Ecco dove sta la correzione. Poi naturalmente il tutto va adattato anche a tempo e modalità".