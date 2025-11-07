Pichetto su incentivi per ecar: «Serve un equilibrio di mercato tra prezzi e prodotti»

«Per gli incentivi per la mobilità elettrica ci deve essere un equilibrio di mercato rispetto ai prezzi dell'offerta dei prodotti, in questo caso dei veicoli, e anche del prezzo dell'energia, per diventare un qualcosa di uso più comune. È noto a tutti che io non condivido il Fit for 55, che è quello che vieta i motori endotermici al 2035, anche se sono convinto che il motore elettrico è quello che farà la parte principale». Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin all'inaugurazione dello stabilimento di Mole Urbana a Orbassano alle porte di Torino. «Essendomi occupato di automotive per una vita, dico: il motore elettrico è il più facile da fare. Avete mai visto un frigorifero col motore rotto? No», ha aggiunto Pichetto.