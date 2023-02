Pichetto: «UE dovrà confrontarsi con case automobilistiche. Incentivi? Difficile per difficoltà di bilancio»

NOVARA - Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto a Cameri (Novara) a chiusura del convegno «Cambiamenti in corso sul risparmio energetico» si è detto preoccupato per i rischi occupazionali derivanti dallo stop alle auto con motori termici dal 2035, ma - ha aggiunto - non vedo un’Unione europea che scelga di non confrontarsi con le case automobilistiche». Non ha nascosto le difficoltà di bilancio per proporre eventuali incentivi. «Certo è che - ha detto - non dobbiamo far sì che le automobili elettriche siano solo per i ricchi». Sui problemi energetici l’obiettivo è - ha sottolineato Pichetto - »puntare su energie rinnovabili, limitare i combustibili fossili, carbone e petrolio innanzitutto ma incrementare l’approvvigionamento del gas. Scelte che però devono essere condivise in Europa».