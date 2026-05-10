Pick-up, negli Usa è boom nel primo trimestre il Ram di Stellantis (+24,8%). Il leader Ford Serie F perde il 16%

Significativa inversione di tendenza nel mercato statunitense dei pick-up, che è il segmento commerciale più importante del Paese. Nel primo trimestre del 2026, il leader storici Ford e Chevrolet hanno registrato cali o sono rimasti stabili, mentre Ram con una crescita a doppia cifra è emerso come il 'vincitore' del periodo. I dati ufficiali del primo trimestre evidenziano infatti che tra i pick-up full-size Ford Serie F (storicamente in testa alle vendite come modello singolo) con 159.901 unità immatricolate resta sul gradino più alto del podio ma perde il 16%.

Tra i full-size di General Motors Chevrolet Silverado ha venduto 128.818 unità e quindi è rimasto sostanzialmente stabile (-0,1%) mentre nella gamma GMC il pick-up Sierra ha raggiunto solo quota 74.319 unità, con un calo del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2025- Con quelli che alcuni media nordamericani specializzati definiscono 'una crescita eccezionale' - e che secondo le stesse fonti è legata al ritorno in gamma della motorizzazione V8, la preferita dai clienti - il Ram pick-up di Stellantis ha guadagnato il 24,8% nelle immatricolazioni toccando 98.425 unità. Tra gli altri fattori che hanno favorito Ram anche attribuita la migliorata affidabilità percepita e una nuova strategia di garanzie competitive (10 anni e 100.000 miglia) che ha attirato clienti di conquista.

La crisi del Ford Serie F, spiegano alcune fonti, è stata influenzata da problemi nella catena di fornitura (tra cui l'incendio in un impianto di componenti) e da una pianificazione produttiva non corretta, in quanto mirata sulla seconda metà dell'anno. Nel trimestre da segnalare però il dominio di GM nel sotto-segmento dei pick-up elettrici. I modelli Silverado EV e Sierra EV - sebbene venduti in volumi ancora molto bassi rispetto ai modelli termici - hanno superato collettivamente il Ford F-150 Lightning.