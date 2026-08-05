Pirelli: accordo con Abet per sviluppo veicoli elettrici di soccorso terrestri a guida remota

Pirelli e il Gruppo Abet, azienda attiva nella produzione di laminati ad alta pressione, hanno firmato un accordo per lo sviluppo congiunto di tecnologie finalizzate alla realizzazione di veicoli elettrici terrestri a guida remota da impiegare come mezzi di soccorso in superfici e ambienti particolarmente impervi ed estremi. Lo rende noto la società in una nota in cui specifica che la collaborazione prevede anche lo sviluppo di un pneumatico dedicato al veicolo elettrico basato sulle tecnologie proprietarie Run Forward di Pirelli che permettono di affrontare e adattarsi alle superfici più estreme.

Nell’ambito dell’accordo, è previsto che Pirelli e Abet High Tech Solutions sviluppino congiuntamente modelli avanzati di AI e Machine Learning, facendo leva sulle proprie competenze ed esperienze complementari. Le attività di sviluppo puntano a integrare e valorizzare i dati provenienti dai veicoli e dai sistemi Cyber Tyre (sensori, telecamere), con l’obiettivo di sviluppare modelli predittivi e funzionalità innovative a bordo del veicolo. “Dopo le partnership già siglate con Bosch, Movyon, Regione Puglia, Univrses e Ridesense, si concretizza un altro accordo, al quale stavamo lavorando da tempo, che consente di rafforzare ulteriormente la nostra piattaforma Cyber Tyre”, ha commentato Andrea Casaluci, Ceo di Pirelli, specificando che quello tecnologico e dei dati “rappresenta un segmento di mercato interessante e che vogliamo esplorare convinti delle potenzialità della nostra tecnologia e del valore che ne può derivare per Pirelli”.