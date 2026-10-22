Pirelli, accordo con Bkt per produzione in India di 800mila pneumatici premium entro 2030

Pirelli e Balkrishna Industries Ltd. (Bkt), multinazionale indiana e uno dei principali produttori di pneumatici Off-Highway, con sede a Mumbai, hanno sottoscritto un accordo strategico finalizzato a cogliere le opportunità offerte dal mercato indiano dei pneumatici car, uno dei più dinamici e promettenti a livello globale. L’India è oggi uno dei mercati automotive più attrattivi al mondo, con le immatricolazioni auto stimate in aumento del 5-7% annuo nel periodo 2025-2030 e un mercato dei pneumatici premium car previsto in crescita di quasi cinque volte.

La partnership, che unisce la leadership tecnologica di Pirelli nell’alto di gamma con il posizionamento industriale e la forte presenza locale di Bkt, prevede una prima fase basata su un accordo di off-take, attraverso il quale Bkt produrrà, in un proprio impianto di nuova realizzazione dotato delle tecnologie più avanzate, fino a 800.000 pneumatici a marchio Pirelli entro il 2030, con gli specifici standard tecnologici e qualitativi di quest’ultima.

Per Arvind Poddar, chairman e managing director di Balkrishna Industries Ltd. (Bkt), “questa partnership unisce competenze complementari per cogliere le opportunità offerte da un mercato in crescita, creando al contempo valore per entrambe le società”. Andrea Casaluci, ceo di Pirelli, aggiunge: “Siamo convinti che la collaborazione tra Bkt, con la sua eccellenza industriale e la conoscenza del mercato, e Pirelli, con le sue tecnologie innovative e il posizionamento nell’alto di gamma, non solo aprirà nuove opportunità per entrambi i gruppi ma contribuirà anche alla crescente domanda di prodotti premium del mercato indiano dei pneumatici. Le prospettive del mercato automotive nazionale, e in particolare dei prodotti premium della partnership, sono molto promettenti. È il momento giusto per cogliere questa opportunità”.

Commenta Rajiv Poddar, joint managing director di Balkrishna Industries Ltd. (Bkt), ha commentato: “Quando un marchio affermato a livello globale come Pirelli sceglie Bkt, è un riconoscimento della forza produttiva, della qualità e delle competenze che abbiamo costruito nel corso di decenni. Siamo orgogliosi di mettere la nostra scala industriale al servizio di questa partnership e dei clienti non solo in India, ma anche nei nostri mercati internazionali. La leadership tecnologica di Pirelli e le capacità industriali di Bkt costituiscono insieme una solida base per creare valore duraturo”.