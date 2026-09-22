Pirelli approva piano investimenti negli Usa per circa 1 miliardo. Il cda vara nuovo assetto organizzativo

Via libera del cda di Pirelli a un piano di investimento negli Stati Uniti per circa 1 miliardo di euro (circa 1,2 miliardi di dollari), finalizzato all’ampliamento dello stabilimento di Rome in Georgia, già dedicato alle soluzioni tecnologicamente più avanzate per il mercato statunitense. Il piano è stato approvato a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri cinesi Zhang Haitao, Xi Xiaohong e Wang Kun, e consentirà di sostenere la crescita di Pirelli nell’High Value negli Stati Uniti - il più grande mercato al mondo in tale segmento, con circa il 40% dei volumi globali – rafforzando la strategia localfor-local, la resilienza della supply chain e rispondendo alla crescente domanda di prodotti Made in Usa tecnologicamente avanzati.

L’investimento, inoltre, spiega il gruppo in una nota consolida ulteriormente l'impegno a lungo termine nel Paese, dove Pirelli è presente nello Stato della Georgia dal 2002 e dove vanta solidi rapporti con il Governo, con le autorità locali e con le Università. Il piano di espansione sarà distribuito su un arco pluriennale a partire dal 2027 e consentirà di incrementare la capacità produttiva nella fabbrica di Rome, inclusa la tecnologia Cyber Tyre. Grazie a tale piano, lo stabilimento in Georgia produrrà a regime nel 2033 circa 6 milioni di pneumatici car e occuperà circa 1.000 nuovi dipendenti.

L’ampliamento dello stabilimento di Rome, che diventerà un hub industriale con tecnologia all’avanguardia, avverrà in due fasi, spiega Pirelli nella nota. Qui saranno prodotte le tecnologie più avanzate tra cui il Cyber Tyre. Pirelli, infatti, per effetto delle modifiche alla propria governance introdotte con il Dpcm Golden Power del 2026, ha ottenuto da parte del Bis (Bureau of Industry and Security) l’autorizzazione a commercializzare il sistema Cyber Tyre nel mercato Usa, Paese caratterizzato da una crescente diffusione di veicoli connessi e a guida autonoma. Il progetto, spiega il gruppo della Bicocca, «non avrà impatto sui target 2026 e si prevede che il rapporto capex/ricavi nel 2027-2033 rimarrà sostanzialmente in continuità con i periodi precedenti, preservando la generazione di cassa di gruppo».

Più nel dettaglio, la prima fase del progetto vedrà un incremento graduale della produzione robotizzata e basata sull’ultima evoluzione del Mirs (Modular Integrated Robotized System) - tecnologia proprietaria Pirelli - con un progressivo sviluppo della capacità produttiva già a partire dal 2028 e che arriverà a regime con 3 milioni di pezzi, attraverso sistemi modulari robotizzati autonomi che consentono la produzione di pneumatici High Value a elevato contenuto tecnologico. Inoltre, sarà realizzato un impianto tradizionale totalmente automatizzato e sviluppato con i più avanzati processi produttivi, rivolto ai prodotti premium, in grado di raggiungere una capacità a regime di ulteriori 3 milioni di pezzi. La tempistica del progetto è allineata ai requisiti industriali dell'High Value, che richiedono l'adozione di processi produttivi altamente specializzati, la gestione di un ampio mix di prodotti in piccoli lotti e l'integrazione delle tecnologie proprietarie di Pirelli.

Il consiglio di amministrazione di Pirelli ha approvato un nuovo assetto organizzativo che prevede il superamento della direzione generale corporate con effetto immediato. Il board ha quindi approvato termini e condizioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dg Corporate, Francesco Tanzi. «Per assicurare un’agevole transizione», spiega il gruppo in una nota, Tanzi manterrà il rapporto di lavoro dirigenziale fino al 31 dicembre 2026. In conformità con l’attuale Politica sulla Remunerazione del gruppo Pirelli, al manager sono riconosciuti, oltre alle competenze spettanti maturate sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, un’indennità di uscita per un importo pari a circa 13 mensilità di remunerazione, da versarsi entro febbraio 2027.

Tanzi conserva i diritti maturati fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro per la partecipazione ai piani di incentivazione. Inoltre, «a tutela del know-how strategico e operativo del gruppo», Francesco Tanzi rimarrà vincolato, per i due anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, a un patto di non concorrenza valido per i principali Paesi in cui Pirelli opera, a fronte di un corrispettivo pari al 130% della retribuzione annua lorda. Così, «in ragione della sua competenza e della sua conoscenza del gruppo acquisita nel corso degli anni», il manager avrà un contratto di consulenza per due anni, con un compenso annuo di 350.000 euro lordi, oltre alla valorizzazione di benefici non monetari pari a circa 45.000 euro lordi.

Inoltre il board, facendo seguito alla dichiarazione della Marco Tronchetti Provera & C. circa la sussistenza del controllo della stessa Mtp su Pirelli, ha incaricato il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance di «avviare un confronto con la controllante, anche con il supporto di esperti della materia, per definire l’assetto dei rapporti derivanti dalla situazione di controllo, inclusa l’analisi dei presupposti per l’eventuale definizione di un regolamento di gruppo, tenendo conto delle migliori prassi di governance adottate dalle società quotate, secondo principi di trasparenza, efficienza e tutela del mercato e ferma l’autonomia giuridica e gestionale di Pirelli».