Pirelli, per Camfin doppio aumento di capitale da 159 milioni per salire nella quota azionaria al 29,9%

Camfin mette 'fieno in cascina' per proseguire nei suoi acquisti e con il preannunciato piano di salire al 29,9% di Pirelli. Durante l'assemblea di fine giugno, come riporta Mf-Milano Finanza, "è stato predisposto un doppio aumento di capitale di Camfin Alternative Assets (Caa) da complessivi 158,75 milioni di euro, incluso sovrapprezzo, da sottoscrivere in due tranche». Una prima parte 62,5 milioni sono stati già versati mentre la restante parte sarà sottoscritta entro giugno 2027. Gli azionisti del veicolo si sono impegnati a sottoscrivere l'aumento, Camfin per il 20% e Longmarch (51% Mtp e 49% famiglia Niu) per il restante 80 per cento, con una serie di bilanciamenti che non sposteranno il loro 'peso'.