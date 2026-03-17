Pirelli, Casaluci: «Sono fiducioso su governance, Golden Power tutelerà l'impresa»

La questione sulla governance di Pirelli «sono fiducioso che si risolverà» e che «il governo italiano farà le cose giuste per tutelare l’impresa». Lo ha detto Andrea Casaluci, ceo di Pirelli, interpellato da Radiocor a margine del Convegno 'Lens – Digitale e Intelligenza Artificiale: una priorità strategica per Italia ed Europa', organizzato dagli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.

«Ci sono in corso delle audizioni molto importanti con il Golden Power. Stanno raccogliendo tutti gli elementi e ho molta fiducia che si troverà la soluzione migliore per l’interesse dell’azienda», ha aggiunto Casaluci. Quanto alla strada auspicabile per uscire dall’impasse tra i due soci rilevanti della Bicocca (Sinochem e Camfin), secondo il ceo «dovrà essere una soluzione che metta Pirelli nella condizione di poter commercializzare i suoi prodotti e crescere in tutti i mercati del mondo».

Da oggi, con l’introduzione delle norme sui veicoli connessi, negli Stati Uniti parte infatti la mappatura delle società con azionisti cinesi rilevanti: un primo passaggio che nei prossimi mesi porterà i produttori auto a decidere quali fornitori scegliere e quindi quali tecnologie adottare in vista dei modelli del 2027 che, dal prossimo anno, dovranno ricevere l’autorizzazione per essere introdotti negli Usa. Uno scenario che, in assenza di soluzioni sulla governance, rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo della tecnologia cyber tyre di Pirelli.