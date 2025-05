Pirelli, continueremo a investire in Messico. Tronchetti Provera: «Produciamo 8 milioni e mezzo di pneumatici»

«Siamo contenti di essere in Messico dal 2012. Abbiamo fatto investimenti per circa un miliardo e produciamo 8 milioni e mezzo di pneumatici, a Silao, nello Stato di Guanajuato. Continuiamo a investire, lo faremo soprattutto sul tema ambiente». Lo ha dichiarato Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli, in occasione del Business Forum Italia-Messico a Città del Messico. «Speriamo davvero che il piano d'azione che sta portando avanti il ministro Tajani si sviluppi sempre di piú. Ringraziamo molto le autorità, nazionali e regionali, che ci hanno sempre sostenuto. In particolare le autorità di Guanajuato che ci hanno aiutato a far crescere la nostra fabbrica di Silao, che ad oggi è la più moderna del gruppo», ha affermato. La presenza di Pirelli in Messico risale al 1998, anno in cui è stato aperto un ufficio commerciale. Nel 2012 l'azienda ha inaugurato il suo primo stabilimento nel Paese: un polo industriale all'avanguardia situato a Silao, nello Stato di Guanajuato, che oggi impiega circa 3.700 persone.

Dal 2012, gli investimenti complessivi di Pirelli in Messico superano i 900 milioni di euro, destinati sia agli impianti produttivi sia allo sviluppo del centro R&D inaugurato nel 2023 e dotato di tecnologie avanzate per la progettazione e produzione di pneumatici destinati alla mobilità del futuro. Lo stabilimento - che produce pneumatici Premium e Prestige di tutte le grandezze (dai 17» ai 24» pollici) - è dotato delle tecnologie e dei processi produttivi più innovativi del Gruppo. Con una superficie di circa 230mila metri quadrati, nel 2024 l'impianto di Silao ha prodotto 8,2 milioni di pneumatici e nel corso dell'anno è stata celebrata la produzione del 50 milionesimo pneumatico in Messico. Il Messico rappresenta un Paese chiave per la produzione High e Ultra High Performance per auto, veicoli elettrici, SUV e light truck, destinata principalmente al mercato nordamericano, area fondamentale per la strategia High Value dell'azienda.

E secondo l'azienda, il polo di Silao rappresenta una best practice anche sul fronte della sostenibilità: la produzione industriale rispetta i più elevati standard internazionali di performance ambientale, grazie a tecnologie che consentono la riduzione dei consumi idrici ed energetici, nonché il riciclo degli scarti di lavorazione. In linea con l'impegno globale alla sostenibilità, Pirelli utilizza energia rinnovabile e sostiene un progetto di riforestazione nello Stato di Guanajuato su un'area di oltre 50 ettari, oltre a promuovere iniziative legate alla sicurezza stradale e alla raccolta degli pneumatici fuori uso. Pirelli è inoltre attivamente impegnata nel supporto della comunità locale di Silao.