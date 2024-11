Pirelli corre in Borsa (+2,9%), premiata dopo i conti e conferma target. Analisti ritengono business gruppo più resiliente

Pirelli in rialzo all'indomani dei conti dei primi nove mesi, diffusi a mercati chiusi. I titoli salgono del 2,9% a 5,11 euro. Nel dettaglio la società guidata da Marco Tronchetti Provera ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi per 5,18 miliardi di euro, rispetto ai 5,16 miliardi dello stesso periodo 2023, in aumento dello 0,5% includendo l'effetto cambi e del 4,9% (senza l'effetto dei cambi pari a circa -4,4%). L'utile netto è sceso a 371,1 milioni, rispetto ai 411 milioni dei primi nove mesi 2023, che includeva impatti positivi per circa 40 milioni di euro legati al Patent Box per il triennio 2020-2022. Il risultato è superiore al consensus che indicava un utile netto pari a 368 milioni e ricavi per 5,17 miliardi. Il gruppo degli pneumatici ha confermato i target per fine anno comunicati ad agosto, che prevedono circa 6,7 miliardi di ricavi. L'annuncio è stato molto apprezzato dagli analisti, soprattutto considerando i chiari di luna che sta vivendo tutto il comparto auto.

Equita ha raccomandato di acquistare le azioni ('Buy') indicando un target di prezzo a 6,5 euro. Anche Intermonte ha espresso una raccomandazione positiva ('Outperform') con target di prezzo a 6,5 euro. «Pirelli ha riportato risultati del terzo leggermente superiori alle aspettative. La guidance per il 2024 è stata confermata, ma non vediamo movimenti di stime in quanto le stime sono allineate alle indicazioni. Confermiamo l’Outperform poiché apprezziamo l'esposizione dell'azienda a quella che dovrebbe essere una domanda più resiliente dal canale di sostituzione e pneumatici High Value nell'attuale debole contesto produttivo automobilistico», hanno spiegato, accendendo inoltre i riflettori anche sulla fiducia espressa da Camfin (ovvero Tronchetti Provera, con quota al 25,7% rispetto al 14,1% di 18 mesi fa).