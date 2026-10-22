Pirelli e Ferrari puntano sull'India, incontro Tronchetti-Vigna. A New Delhi «si guarda al futuro»

Pirelli e Ferrari guardano al futuro del mercato indiano e si incontrano a New Delhi. Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo del gruppo della Bicocca, e Benedetto Vigna, amministratore delegato della Casa di Maranello, si sono scambiati un saluto presso l'Hotel Imperial, dove domani sera verrà presentato il nuovo calendario Pirelli, The Cal 2027.

«La cosa bella è che Ferrari e Pirelli sono insieme in India che è un continente con un miliardo e mezzo di persone che guardano al futuro», ha detto Tronchetti, che si è presentato a bordo della Ferrari Luce. «Siamo una bandiera italiana che si è stabilita qua e che vede il futuro dell'India e vuole esserne parte», ha spiegato Tronchetti.

«Con Marco lavoriamo su varie auto, su vari pneumatici», ha aggiunto Vigna, già presente in India per l'evento Universo Ferrari. «Portare Luce qua significa dimostrare che in Italia quando lavora si fa bene», ha detto il ceo. Per l'occasione, Tronchetti Provera ha regalato il Calendario 2027 all'ad Vigna, che a sua volta gli ha donato le chiavi della Ferrari Luce.