Pirelli, golden power in vigore finché Sinochem avrà più del 9,99%. No a trasferimenti azioni a società collegate a socio cinese

Pirelli ha ricevuto comunicazione del provvedimento, approvato il 9 aprile con cui il consiglio dei Ministri ha esercitato i poteri speciali Golden Power. Le nuove prescrizioni saranno in vigore finché Marco Polo, la società attraverso cui Cnrc-Sinochem ha il 34,1% di Pirelli, deterrà una quota superiore al 9,99 per cento. Come emerso alla vigilia Marco Polo potrà esprimere al massimo 3 consiglieri che non potranno concorrere alle cariche di presidente, vicepresidente o amministratore delegato né presiedere comitati. Eventuali trasferimenti di azioni dei cinesi non potranno avvenire in favore di soggetti collegati, controllati o controllanti.