Pirelli, il mercato apprezza il nuovo azionista e la spinta verso gli Usa. La mossa rafforza la base dei soci europei

Viaggia in rialzo Pirelli che a Piazza Affari (Ftse Mib +0,7%) guadagna l'1% a 6,57 euro. Ieri a mercati chiusi l’imprenditore ceco Michal Strnad, tramite il veicolo Lumina Crown, ha acquistato da Sinochem una quota del 14% del capitale del colosso degli pneumatici. L’operazione riguarda 151,9 milioni di azioni che sono state acquistate tramite block trade su Euronext Milan ad un prezzo di 6,50 euro. Il controvalore complessivo è di 987 milioni di euro. La mossa porta ad un cambiamento a livello azionario con Mtp-Camfin che torna ad essere il primo socio di Pirelli con una quota del 26,5%, seguito da Sinochem che vede la sua partecipazione secondo azionista scendere dal 34,1% al 20,1% mentre sul gradino più basso del podio si posiziona Strnad che diventa terzo socio con il 14%. Secondo gli analisti di Citi “l'operazione rappresenta un ulteriore passo avanti negli sforzi volti a ridurre l'influenza cinese su Pirelli, in un contesto di crescente attenzione da parte delle autorità statunitensi e italiane riguardo ai temi della sicurezza nazionale, della condivisione dei dati e della governance legati alle tecnologie degli pneumatici connessi dell'azienda”.

I broker ricordano come il Governo italiano aveva già fatto ricorso al golden power per limitare il controllo esercitato da Sinochem. “Riteniamo che questa evoluzione sia moderatamente positiva per Pirelli e possa favorire, nel tempo, i piani di investimento negli Stati Uniti finalizzati a localizzare maggiormente le attività operative sul mercato americano”. È inoltre incoraggiante, sostengono gli esperti, che la transazione sia avvenuta al valore di mercato, “anziché con uno sconto rispetto alle quotazioni correnti, anche se alcuni investitori più ottimisti si aspettavano una possibile offerta con premio rispetto al prezzo di mercato. Sebbene l'operazione non aumenti il flottante (free float) del titolo, riteniamo che rappresenti uno sviluppo positivo nel lungo periodo”.

Elemento che è stato dichiarato apertamente dall’imprenditore ceco. “Siamo lieti di effettuare questo investimento di lungo termine in Pirelli, una società da tempo leader globale nel proprio settore, caratterizzata da una storia unica, da un forte posizionamento premium e da una comprovata capacità di innovazione", ha detto Strnad. "Nutriamo grande fiducia nella strategia di Pirelli, nel suo management team e nella capacità dell’azienda di continuare a generare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti gli stakeholder. Il nostro investimento riflette la nostra strategia, volta a sostenere aziende di eccellenza che combinano posizioni di leadership nei rispettivi mercati, vantaggi competitivi duraturi, marchi di livello mondiale e solide prospettive di crescita. Dimostra inoltre la nostra capacità di individuare e realizzare, a livello globale, opportunità altamente interessanti, agendo con convinzione e rigore”.

Giudizi positivi anche da Intermonte (che ha un giudizio Outperform sul titolo con target price a 7,60 euro) secondo cui “l’operazione segna un primo passo concreto verso il disimpegno di Sinochem, riducendo uno dei principali overhang sul titolo”. Il prezzo di 6,50 euro è “in linea con il floor che stimavamo per Sinochem e aumenta la visibilità su possibili ulteriori cessioni. La quota cinese resta ancora rilevante al 20,1%, ma l’ingresso di un investitore europeo favorisce una normalizzazione dell’azionariato e conferma il dossier Sinochem come principale catalyst di re-rating per Pirelli, che tratta ancora a sconto rispetto ai peer (circa 20%) nonostante fondamentali resilienti”.

Banca Akros ritiene l’operazione positiva perché “riduce ulteriormente l'influenza di Sinochem sulla governance di Pirelli; rafforza la base degli azionisti europei della società e potrebbe contribuire ad attenuare le preoccupazioni di natura regolamentare e geopolitica legate alla presenza dell'azionista cinese, in particolare sul mercato statunitense”. Alla luce di ciò “ Confermiamo la nostra raccomandazione Accumulate e il prezzo obiettivo a 7euro”.