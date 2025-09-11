Pneumatici Pirelli

Pirelli, “infondato che Sinochem abbia supportato la crescita. Risorse investite dai soci cinesi con finalità solo finanziaria”

La ricostruzione dell'investimento cinese su Pirelli, riportata dal Global Times, «non corrisponde alla realtà dei fatti». E' quanto afferma Pirelli che, in una nota, afferma che «in particolare, non è vero che i soci cinesi nel 2015 abbiano “iniettato fondi nell'azienda di pneumatici” né che l'abbiano “aiutata a trovare una nuova crescita nel più grande mercato dell'auto del mondo”. I mercati chiave per lo sviluppo e la diffusione dei pneumatici High Value sono gli USA (che già rappresentano il 40% del mercato globale High Value e sono previsti in ulteriore crescita), l'Europa (circa il 25%) e, infine, la Cina (circa il 16%, atteso in crescita)".

Pirelli sottolinea inoltre che «le risorse a oggi investite dai soci cinesi di ChemChina, poi fusa in Sinochem, hanno avuto una finalità esclusivamente finanziaria e non sono mai state destinate all'operatività industriale dell'azienda. Come risulta dal documento di Offerta Pubblica di Acquisto, nel 2015 Camfin e ChemChina avevano realizzato una partnership che ha portato al lancio di un'Opa su Pirelli - con successivo delisting - nell'ambito della quale ChemChina aveva investito liquidità per circa 1,6 miliardi di euro su un'operazione complessiva di circa 7,5 miliardi di euro, con la parte restante finanziata da Camfin e dal debito del veicolo Marco Polo. A nemmeno 2 anni dal delisting, Pirelli è stata riquotata in Borsa a Piazza Affari: un'operazione che ha consentito a ChemChina di registrare in trasparenza una plusvalenza di oltre 500 milioni di euro».

«Pirelli - conclude la nota - ha continuato a crescere senza alcun contributo da parte di ChemChina, ma esclusivamente grazie alla gestione del suo management e alle tecnologie all'avanguardia di cui dispone. Dall'Opa a oggi i soci cinesi, tenendo conto anche dei dividendi incassati e delle operazioni realizzate dalla società, hanno moltiplicato di circa 2 volte il valore del loro investimento. Infine, la crescita di Pirelli sul mercato cinese ha avuto inizio con il primo insediamento produttivo avviato nel Paese nel 2005 e anche in questo caso si deve all'operato del management Pirelli e non alla presenza di ChemChina/Sinochem nell'azionariato».

