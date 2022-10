Pirelli, investimento da 114 mln nello stabilimento messicano di Silao

MILANO - In occasione del decimo anniversario della fondazione della fabbrica di Silao, Pirelli annuncia oggi l’avvio dell’investimento da 114 milioni di euro - gia previsto dal piano industriale 2021-2022|2025 con realizzazione nel biennio 2022/2023 - finalizzato ad aumentare ulteriormente la produzione High Value del sito produttivo messicano. L’investimento, che conferma l’importanza strategica dello stabilimento, consentira di incrementare a regime entro il 2025 la sua capacita produttiva di oltre un milione di pezzi a un totale di 8,5 milioni di pneumatici (dai 7,2 milioni di fine 2022), con un’espansione della superficie produttiva di 16mila metri quadri a oltre 220mila metri quadri. L’incremento produttivo e l’ulteriore miglioramento del mix si accompagneranno con la creazione di 400 nuovi posti di lavoro per un totale a regime pari a 3.200 persone.

«La fabbrica di Silao ha fornito un contributo importante al successo della strategia globale di Pirelli nel diventare leader nel segmento High Value. Quando 10 anni fa abbiamo scelto Silao, e la regione di Guanajuato, come sede di una nuova fabbrica, le nostre aspettative erano molto elevate. Silao e uno degli impianti tecnologicamente piu avanzati del gruppo e presto ospitera anche un nuovo centro di Ricerca & Sviluppo. Come abbiamo fatto in questi 10 anni, continuiamo a credere fortemente in Silao e nelle sue persone», ha commentato Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e CEO di Pirelli. «Il Messico rappresenta un’area strategica per tutte le attivita di Pirelli in Nord e Centro America e con questo investimento saremo in grado di incrementare ulteriormente la competitivita tecnologica e industriale di Pirelli. Voglio ringraziare tutte le persone e le istituzioni che in questi anni hanno contribuito alla crescita dello stabilimento di Silao», ha sottolineato Claudio Zanardo, Presidente e CEO di Pirelli North America. Situato all’interno del polo industriale di Silao «Puerto Interior», nello stato di Guanajuato, uno dei maggiori centri logistici e dei principali hub economici e tecnologici del Messico, Pirelli ha inaugurato lo stabilimento nel 2012 per servire il mercato locale e quello nordamericano.

Negli ultimi dieci anni, lo stabilimento di Silao e cresciuto velocemente, passando da una capacita di circa 1,5 milioni di pneumatici e un organico di 300 persone alla fine del 2012 a una capacita di 7,2 milioni di pneumatici a fine 2022 e circa 2.800 dipendenti, si legge in un comunicato. La sua produzione si concentra sul segmento High Value, in particolare pneumatici High Performance e Ultra-High Performance per auto, veicoli elettrici, SUV e Light Trucks. La fabbrica messicana ha sempre fornito le soluzioni Pirelli piu innovative come il Cyber tyre, il PNCS (Pirelli Noise Cancelling SystemTM) e la scrittura RFID - continua il comunicato - , finalizzata al tracciamento dei pneumatici per fornire informazioni sul prodotto all’intera catena logistica. Dotato dei piu avanzati processi produttivi del gruppo, lo stabilimento messicano ha adottato negli ultimi anni i principi dell’Industria 4.0, associati a un crescente impegno nell’attenzione all’ambiente, attraverso l’adozione di standard internazionali che promuovono il risparmio di elettricita e acqua e che garantiscono il riciclo dei rifiuti dello stabilimento.