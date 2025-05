Pirelli, nel primo trimestre ricavi a 1,75 mld (+3,7%) e boom utile netto: +26,7%

Pirelli archivia il primo trimestre dell'anno con ricavi pari a 1.758,6 milioni di euro, +3,7% rispetto ai 1.695,5 milioni di euro del primo trimestre 2024 (+4,7% la variazione organica escludendo l’effetto cambi pari a -1%). L'utile netto del periodo si attesta a 127,2 milioni di euro, +26,7% rispetto ai 100,4 milioni di euro del primo trimestre 2024. L'ebit adjusted è di 279,8 milioni di euro, +6,5% rispetto a 262,6 milioni di euro del primo trimestre 2024 grazie alla solida performance commerciale (volumi e price/mix) e alle efficienze.

Il flusso di cassa netto ante dividendi è negativo per 696,7 milioni di euro (-673,4 milioni di euro nel primo trimestre 2024) mentre la posizione finanziaria netta ammonta a -2.622,5 milioni di euro (-2.935,1 milioni di euro al 31 marzo 2024 e -1.925,8 milioni al 31 dicembre 2024) Il margine ebit adjusted si attesta al 15,9% (15,5% nel primo trimestre 2024). I volumi registrano un aumento dello 0,8% guidati dall’aumento di quota sull’High Value. In riduzione l’esposizione sullo Standard. Il Price/Mix segna +3,9% principalmente grazie al miglioramento del mix. Nel periodo si registra inoltre un ulteriore rafforzamento sull’High Value, pari all’81% dei ricavi (77% nel primo trimestre 2024).