Pirelli, nuova partnership per mobilità sostenibile in città. AON aderisce a progetto “CYCL-e around”

MILANO - Un nuovo accordo all’insegna della mobilità sostenibile, è quello firmato da Pirelli e Aon. In occasione dello ‘Zero Emissions Day’, Aon, azienda leader nei servizi professionali a livello mondiale, e Pirelli, hanno infatti annunciano di aver siglato una partnership all’insegna della sostenibilità ambientale, con l’adozione da parte di Aon del progetto di micro-mobilità elettrica ‘Pirelli CYCL-e around’. L’iniziativa unisce le due aziende attraverso l’offerta del servizio di ‘e-bike sharing’ aziendale proposto da Pirelli, che mette a disposizione biciclette a pedalata assistita a tutti i dipendenti di Aon in Italia. Il progetto è stato pensato per diffondere la cultura della responsabilità sociale e ambientale. Il servizio è stato introdotto dal quartier generale di Aon a Milano, edificio che più rispecchia l’utilizzo sostenibile di risorse e che ha anche ottenuto la certificazione Platinum LEED.

«Siamo molto orgogliosi di aver aderito al progetto ‘CYCL-e around’ di Pirelli - ha dichiarato Andrea Parisi, CEO di Aon S.p.A. - perché rientra perfettamente nel solco delle nostre politiche di sostenibilità, che da anni promuoviamo al nostro interno, sia in Italia che a livello internazionale. Il nostro obiettivo come Gruppo è infatti quello di azzerare le emissioni di CO2 entro il 2030 e questa iniziativa costituisce un ulteriore tassello verso il raggiungimento di questo importante traguardo». Quattro, in totale, sono le modalità di noleggio offerte nell’ambito dell’accordo fra Aon e Pirelli: ‘Working Timè, che consente di utilizzare la e-bike durante la giornata lavorativa per gli spostamenti di lavoro in città, ‘Home2Work’ per i tragitti quotidiani casa-ufficio, ‘Smart Week’ per l’utilizzo delle e-bike 7 giorni consecutivi e ‘Weekend Break’, per usufruire delle bici elettriche Pirelli nel weekend senza limiti di chilometraggio. I dipendenti di Aon potranno prenotare la propria e-bike attraverso un’apposita App e le flotte di e-bike di Pirelli saranno a disposizione in un’area dedicata attrezzata per la custodia e la manutenzione delle biciclette presso la sede di Aon a Milano.

«Il progetto CYCL-e around - ha spiegato Valeria Leone, EVP Investor Relations, Competitive, Business and Value Insight, Non-Tyre Services & Solutions di Pirelli - rientra nelle azioni messe in atto da Pirelli per contribuire alla transizione verso una nuova mobilità sicura, sostenibile e sana, sia in città che nel tempo libero. La collaborazione con Aon conferma che il mondo delle aziende condivide e sostiene quest’idea. Questo nuovo accordo rafforza l’obiettivo di Pirelli di proporre soluzioni digitali e altamente tecnologiche ad aziende e comunità di utenti privati, ripensando la mobilità dei singoli in modo da favorire la riduzione dell’impatto ambientale».