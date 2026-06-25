Pirelli, per Extel l'ad Casaluci si è confermato per il secondo anno consecutivo “Best Ceo” nel settore Auto & Parts

L’amministratore delegato di Pirelli, Andrea Casaluci, si è confermato per il secondo anno consecutivo "Best Ceo" nel settore Auto & Parts tra le mid cap europee. È quanto emerge dall’indagine condotta da Extel relativa al 2025 che ha valutato i ceo sulla base di credibilità, capacità di comunicazione e leadership, prendendo in considerazione i voti di oltre 1.500 investitori istituzionali e analisti finanziari ed esaminato oltre 1.000 aziende e 2.200 ceo e top manager. Nella graduatoria complessiva del settore Auto & Parts in Europa, considerando tutte le fasce di capitalizzazione, Andrea Casaluci – unico ceo fra i produttori di pneumatici europei - si è inoltre classificato al terzo posto a parimerito con l’ad di Volkswagen, Oliver Blume.