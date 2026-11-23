Pirelli accelera la sua espansione tecnologica nel mercato nordamericano portando negli Stati Uniti il Cyber Tyre, l'innovativo sistema che trasforma il pneumatico in un componente attivo in grado di raccogliere dati e dialogare in tempo reale con l'elettronica del veicolo. La presentazione ufficiale si è svolta sul circuito del Las Vegas Motor Speedway, in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1 (di cui Pirelli è Global Tyre Partner esclusivo dal 2011).

All'evento dimostrativo hanno preso parte i vertici dell'azienda — il Presidente Esecutivo Marco Tronchetti Provera, il CEO Andrea Casaluci, il CTO Piero Misani e il CEO per il Nord America Claudio Zanardo — affiancati dall'Ambasciatore d'Italia negli USA Marco Peronaci e dalla Console Generale d'Italia a Los Angeles Raffaella Valentini.

L'espansione dello stabilimento di Rome in Georgia. L'arrivo del Cyber Tyre sul mercato statunitense si inserisce nel piano pluriennale di investimenti da circa 1,2 miliardi di dollari annunciato lo scorso settembre. Il programma prenderà il via nel 2027 e riguarderà l'ampliamento dello stabilimento Pirelli di Rome, in Georgia, consolidando la strategia local-for-local negli Stati Uniti, primo mercato High Value al mondo.

Capacità produttiva: salirà progressivamente fino a raggiungere circa 6 milioni di pneumatici car all'anno entro il 2033. Occupazione: è prevista la creazione di circa 1.000 nuovi posti di lavoro.

Innovazione d'impianto: l'espansione integrerà l'evoluzione della produzione robotizzata MIRS con un nuovo impianto tradizionale totalmente automatizzato dedicato ai pneumatici premium, inclusi quelli dotati di tecnologia Cyber Tyre.

Come funziona il Cyber Tyre e la collaborazione con Bosch. Cuore del sistema è un sensore posizionato nella parte interna del battistrada che rileva parametri fondamentali come l'identificazione del pneumatico, la pressione, la temperatura e i dati accelerometrici. Trasmessi via Bluetooth ed elaborati in tempo reale da algoritmi proprietari Pirelli, questi dati dotano l'auto di quello che l'azienda definisce il suo "senso del tatto".

Durante i test in pista a Las Vegas — frutto anche della collaborazione con Bosch per l'integrazione diretta con l'elettronica di bordo — sono state mostrate le applicazioni pratiche sulla sicurezza e sulle prestazioni:

Frenata e controllo: comunicando direttamente con sistemi quali ABS, ESP e traction control, il pneumatico permette di ridurre gli spazi di frenata (individuando il punto di massima aderenza) e di adattare la trazione alle specifiche caratteristiche della gomma montata.

Prevenzione dei rischi: il sistema supporta gli ADAS cogliendo tempestivamente il rischio di acquaplaning e fornendo istruzioni alla vettura per intervenire.

Infrastrutture e guida autonoma: oltre all'integrazione nel veicolo, i dati raccolti possono essere utilizzati per monitorare lo stato delle strade e pianificarne la manutenzione, ponendo basi fondamentali per lo sviluppo futuro della guida autonoma.

La Pagani Utopia Roadster al debutto di serie. Protagonista in pista a Las Vegas è stata anche la Pagani Utopia Roadster, prima vettura al mondo a adottare il Pirelli Cyber Tyre come primo equipaggiamento di serie. Sulla supercar, i sensori inviano informazioni ai sistemi di bordo consentendo all'auto di utilizzare calibrazioni dedicate e di modulare l'erogazione della coppia in base alla tipologia e alla temperatura delle gomme, mostrando al contempo informazioni specifiche al guidatore tramite l'infotainment.



