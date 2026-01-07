Pirelli, sale pressing Governo italiano su Sinochem per sganciarsi da gigante gomme. Per Ft intesa prima dello stop ai cyber tyre

Sale il pressing su Sinochem affinché si disimpegni da Pirelli. Secondo quanto riferito dal Financial Times, il governo italiano e la Bicocca, di cui i cinesi sono il primo azionista con il 34,1% del capitale, stanno cercando un modo per porre fine al coinvolgimento del gruppo asiatico in Pirelli prima dell'entrata in vigore del divieto Usa sui device di matrice cinese e russa che interagiscono con i veicoli connessi. Come noto Pirelli rischia di vedere pregiudicato l'accesso al mercato statunitense, che vale circa un quinto dei suoi ricavi, per effetto della ingombrante presenza di Sinochem.

I suoi cyber tyre, che raccolgono dati e informazioni grazie a sensori posizionati all'interno degli pneumatici e sono in grado di comunicare con i veicoli connessi, sono infatti finiti nel mirino del Dipartimento del Commercio Usa che, allo scopo di proteggere i dati sensibili e la privacy degli americani, ha bandito il software e l'hardware di produttori legati alla Cina. Il nodo della governance andrà risolto entro metà marzo, quando scadrà il termine per dichiarare agli Usa di non possedere software cinesi.

Senza una soluzione a gennaio il governo potrebbe valutare un nuovo intervento con il golden power dopo quello con cui, a giugno del 2023, ha protetto i sensori cyber e l'autonomia del management di Pirelli, limitando l'accesso e la condivisione di tecnologie con il socio cinese. E questa volta, scrive l'Ft, l'esecutivo potrebbe spingersi fino a sospendere i diritti di voto di Sinochem dopo che a settembre ha usato la mano morbida, archiviando un procedimento su presunte violazioni delle prescrizioni del dpcm del 2023. Se fino ad ora la contrapposizione tra i cinesi e Pirelli è stata piuttosto dura, con Sinochem che ha votato contro il bilancio e le trimestrali dopo che il cda, a maggioranza, ha dichiarato la fine del suo controllo, la recente nomina di Bnp Paribas come advisor lascia intravedere una volontà negoziale, il cui sbocco più naturale sarebbe l'uscita - con modalità e tempi da definire - dal capitale della Bicocca.

«Credo che in casi del genere il dialogo sia la soluzione migliore», ha dichiarato a fine dicembre il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, evidenziando il contributo del governo alla ripresa «del dialogo» tra «fra soci italiani e cinesi» allo scopo di «rendere Pirelli conforme alle normative e pienamente competitiva nei suoi mercati di riferimento». A spingere per una soluzione è anche la scadenza, il 19 maggio prossimo, del patto tra Sinochem e Camfin. Per allora servirà un nuovo assetto di governance che, come ha detto ancora Urso, consenta a Pirelli di «competere al meglio nei mercati più avanzati». La speranza di una tregua ha spinto Pirelli in Borsa, dove il titolo è salito del 3,8% a 6,15 euro.