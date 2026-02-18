Pirelli si conferma nel Top 1% in Sustainability yearbook 2026 di S&P Global. È l’unico produttore di pneumatici a livello globale

Pirelli si conferma anche nel 2026 tra le aziende incluse nel 'Top 1%' del Sustainability yearbook 2026 di S&P Global, in cui è l’unico produttore di pneumatici a livello globale ad aver ottenuto questo riconoscimento. L'inclusione nel 'Top 1%' del Sustainability yearbook 2026 rappresenta il massimo livello di valutazione previsto da S&P Global e si basa sull’analisi delle performance Esg (Environmental, social and governance) di oltre 9.200 aziende a livello mondiale. Il risultato riflette il punteggio ottenuto da Pirelli nel Corporate sustainability assessment 2025 di S&P Global, dove l’azienda ha registrato 86 punti, il più alto sia del settore Auto components e di quello Automobiles.

«La conferma di Pirelli nel Top 1% del Sustainability yearbook 2026 rappresenta un riconoscimento di grande valore al percorso dell’azienda -commenta Giovanni Tronchetti Provera, executive vice president sustainability, new mobility e motorsport di Pirelli-. Sviluppo innovativo e crescita responsabile ci guidano in scelte operative precise: investimenti continui in tecnologia, gestione trasparente dell’intera catena del valore, attenzione alla sicurezza, alle competenze e allo sviluppo delle persone. Questo approccio rafforza la nostra competitività e capacità di creare valore nel lungo periodo per tutti gli stakeholder».