Nuovo passo indietro dei soci cinesi nell'azionariato di Pirelli. Marco Polo International Italy, veicolo controllato dal colosso Sinochem, ha avviato il collocamento di circa 70 milioni di azioni del gruppo della Bicocca, pari a circa il 6,5% del capitale sociale. L'operazione, gestita da Bnp Paribas tramite una procedura di accelerated bookbuild avviata lunedì sera a mercati chiusi, è stata fissata a un prezzo di circa 6,5 euro per azione, con uno sconto intorno al 4% rispetto alle ultime quotazioni.

Cambiano gli equilibri nell'azionariato. Con questa mossa, la partecipazione di Sinochem scende dal 20,1% al 13,6% circa (corrispondente a oltre 140 milioni di azioni ancora in portafoglio). La cessione fa seguito a quella già annunciata lo scorso 29 luglio, quando il gruppo cinese aveva venduto un pacchetto del 14% a Michal Strnad, imprenditore ceco attivo nel settore della difesa con il gruppo CSG.

Il ridimensionamento della presenza cinese ridisegna così la mappa dei soci di Pirelli: Camfin e MTP restano gli azionisti stabili di riferimento, saldamente posizionati appena sotto la soglia d'Opa del 30% (al 29,9%). Il gruppo ceco di Strnad diventa il secondo socio. Sinochem scivola in terza posizione.

Le reazioni in Borsa e l'analisi degli esperti. A Piazza Affari il titolo risente nel breve termine dello sconto applicato all'operazione, registrando una flessione del 3% a quota 6,54 euro. Nonostante il calo odierno, gli analisti leggono l'operazione in chiave estremamente positiva per le prospettive future dell'azienda. Secondo gli esperti di Mediobanca, la progressiva uscita di Sinochem rappresenta un importante catalizzatore per la rivalutazione del titolo: qualora la quota cinese dovesse scendere ulteriormente sotto la soglia del 10%, verrebbero infatti meno i vincoli legati al Golden Power, aprendo la strada a una maggiore remunerazione per gli azionisti nei prossimi anni, in vista anche del nuovo piano industriale atteso per il primo semestre del 2027. Sulla stessa linea Equita, secondo cui il restante 13,6% in mano a Sinochem è destinato a essere ceduto attraverso futuri collocamenti sul mercato. Anche Banca Akros sottolinea come la riduzione della presa cinese sia un'evoluzione favorevole nel lungo periodo, sia sul fronte della governance sia per l'aumento del flottante in Borsa.