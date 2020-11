Pirelli, terzo trimestre in miglioramento: utile +6,6%. Crescono attese su ricavi 2020 a 4,18 miliardi

MILANO - Per il 2020 Pirelli aggiorna l’outlook di mercato complessivo e si aspetta ricavi «tra circa 4,18 e circa 4,23 miliardi di euro (tra circa 4,15 e circa 4,25 miliardi di euro il precedente target)». Il gruppo confermati gli obiettivi del Piano di Competitività dei costi e del Piano di contenimento dei costi Azioni Covid per complessivi 140 milioni di euro netti. Il margine Ebit Adjusted è atteso fra circa 11,5% e circa 12% (fra circa 12% e circa 13% il precedente target) per effetto di un peggioramento dei cambi e aumento di costi legati alla riduzione delle scorte. Confermato il target di generazione di cassa netta compresa fra circa 190 e circa 220 milioni di euro. Confermata anche la posizione Finanziaria Netta pari a circa -3,3 miliardi di euro a fine 2020.

Il terzo trimestre per Pirelli è in miglioramento, con un utile in crescita del 6,6% a 83,9 milioni e l’impatto Covid sui risultati dei primi nove mesi si può dire «attenuato dal piano di efficienze e riduzione dei costi in linea con gli obiettivi dell’anno». Lo spiega una nota al termine del cda che ha approvato risultati consolidati al 30 settembre. I ricavi del terzo trimestre sono stati pari a 1.277,4 milioni di euro (--1,5% )«grazie alla ripresa della domanda High Value e al price/mix» spiega una nota, l’ Ebit Adjusted a 213,7 milioni di euro e il flusso di cassa positivo per 12,2 milioni di euro (+11,6 milioni nel terzo trimestre 2019) . Nei 9 mesi i ricavi si sono attestati a 3.093,8 milioni (-23,4%)«per il calo della domanda in particolare nel secondo trimestre e per la volatilità dei cambi» e il rosso si è attestato a 17,8 milioni di euro.

Il settore tyre nei primi nove mesi del 2020 « è stato fortemente impattato dall’emergenza Covid-19 e dal deterioramento delle prospettive economiche, con un generale calo dei consumi e della produzione» ricorda Pirelli. La domanda di pneumatici auto ha registrato nei primi nove mesi una flessione dei volumi del 20,5%, particolarmente marcata nel primo semestre (-28,1%), ma in miglioramento nel terzo trimestre (-6,1%) grazie alla ripresa della domanda Car New Premium (+2,3%). L’andamento dei volumi complessivi (-20,7% nei primi nove mesi 2020) riflette il calo della domanda (-20,5% il mercato Car, -10% il mercato moto) che ha interessato in particolar modo il segmento Standard (-26,4% i volumi Pirelli) e, in modo minore, il segmento High Value (-14,9% i volumi Pirelli).