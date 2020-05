Pirelli, titolo tiene dopo conti trimestrali. Utile netto a 38,5 ml e ricavi giù del 20%. Tronchetti Provera: «Tempo per recuperare»

MILANO - Poco mossa Pirelli dopo i conti trimestrali, risentendo della debolezza del mercato. I titoli del gruppo produttore di pneumatici oscillano sulla parità a 3,592 euro (-0,08%), con un massimo toccato a 3,687 euro, quando il Ftse Mib è in calo dell’1,29%. Pirelli ha pubblicato ieri sera dopo la chiusura di Borsa i risultati del primo trimestre 2020, considerati abbastanza in linea con le attese. Pirelli ha registrato con un utile netto totale di 38,5 milioni di euro, in calo del 62% circa rispetto a un anno fa, su ricavi scesi del 20% a 1,051 miliardi di euro. L’utile operativo rettificato è sceso a 141 milioni di euro da 219,2 milioni di un anno fa.

La società ha confermato i nuovi target 2020 rivisti a inizio aprile nel pieno dell’emergenza sanitaria da Covid-19. E proprio in merito alla pandemia, il piano di riduzione costi varato per rispondere alla situazione attuale ha portato a risparmi pari a 33 milioni nel primo trimestre comprendo l’impatto dello slowdown (-16 milioni di euro) e i maggiori costi di materie prime (-3 milioni di euro). Intanto, il ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha indicato che anche con un recupero nella seconda parte del 2020 «ci vorrà tempo per recuperare i livelli del 2019, per questo stiamo lavorando per rendere Pirelli un player più leggero e più rapido». Per quanto riguarda la Cina, Tronchetti Provera ha aggiunto che ‘ìl mercato in Cina sta recuperando bene considerando i due mesi di interruzionè, precisando che le previsioni del gruppo sull’andamento del mercato dell’ auto in Cina sono in linea con quelle del mercato, anche se il segmento Premium su cui è focalizzata Pirelli dovrebbe costituire un fattore di resilienza.