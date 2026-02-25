Pirelli, Trochetti Provera: «Faremo fronte a requisiti richiesti da Usa, no a negoziati con Sinochem»

«Non ci sono negoziati» con i soci cinesi di Sinochem. Così Marco Tronchetti Provera, vicepresidente di Pirelli, interpellato da un analista sul nodo della governance del gruppo della Bicocca. Termineremo il patto e non lo rinnoveremo a maggio. «Adesso il golden power sta analizzando la situazione», spiega Tronchetti. «Possiamo confermare che il governo ha dichiarato che Pirelli sarà in grado di poter stare in tutti i mercati, compreso quello americano, con le sue tecnologie». Quanto alla scadenza del prossimo 17 marzo, quando le case automobilistiche dovranno confermare l'allineamento alla normativa americana che impone restrizioni alle tecnologie di gruppi con azionisti rilevanti cinesi, «non ci dovrebbero essere problemi e siamo sicuri che Pirelli sarà in grado di far fronte ai requisti richiesti» dalla normativa americana.

Le nuove tecnologie saranno la leva di crescita di Pirelli nel 2026. L'anno «si apre con nuove sfide, ma il nostro modello di business trasforma le complessità e la volatilità in un vantaggio competitivo: l'uso dell'intelligenza artificiale, l'infrastruttura digitale, l'integrazione dei dati raccolti grazie alla tecnologia cybertyre rafforzano il nostro modello business rendendolo a prova di futuro in un contesto in rapido cambiamento» ha detto Marco Tronchetti Provera vice presidente esecutivo di Pirelli chiudendo la presentazione dei conti preliminari alla comunità finanziaria. Pirelli «sta diventando una data driven company - aveva spiegato il ceo Andrea Casaluci - con un'architettura digitale che pervade tutta la catena del valore e potenziata dall'introduzione dell'IA, per una creazione di valore di lungo periodo». In particolare il cybertyre è una tecnologia «in continuo sviluppo, grazie alla rete crescente di partner e istituzioni e partnership con produttori auto».