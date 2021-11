Pirelli, Tronchetti: Elettrico grande opportunità di crescita. Siamo in prima linea, nelle città l’evoluzione sarà molto rapida»

MILANO - Sul fronte della mobilità elettrica «come Pirelli siamo in prima linea per fornire pneumatici speciali per vetture sportive o meno sportive elettriche, con tecnologie dedicate a un settore che per noi è una opportunità di crescita in tutte le parti del mondo». Lo ha detto il ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, a margine della presentazione della seconda edizione di Mimo-Milano Monza Motor Show. «L’elettrico è già partito e nelle città l’evoluzione sarà molto rapida - ha aggiunto Tronchetti Provera -. Tutte le case auto del mondo stanno andando in questa direzione».