Pirelli, Tronchetti: «Gruppo resiliente, basi per crescita in mercati a maggior potenziale e solidità finanziaria»

I risultati dei primi 9 mesi del 2026 «confermano una solidità finanziaria di Pirelli in un quadro macroeconomico e geopolitico complesso». Lo afferma Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo di Pirelli, durante la call con gli analisti sui risultati trimestrali. «Negli ultimi mesi - spiega Tronchetti - abbiamo assistito a un ulteriore deterioramento dello scenario esterno, segnato da un rallentamento della produzione auto, persistenti pressioni inflazionistiche e una crescente incertezza politica. In questo contesto, Pirelli ha continuato a dimostrare resilienza, facendo leva sul proprio modello di business e sulla rapidità di reazione in uno scenario complesso».

«Pur in presenza di condizioni esterne più severe del previsto, confermiamo tutti gli obiettivi per il 2026», aggiunge Tronchetti Provera. «Guardando oltre il breve termine, continuiamo a porre le basi per una crescita futura attraverso iniziative strategiche nei mercati a maggiore potenziale». In particolare, Pirelli sta lavorando negli Stati Uniti «nell'espansione della capacità per cogliere le opportunità di crescita nell'high value». Inoltre, la recente partnership con Bkt in India, «ci consentirà di entrare in un mercato con interessanti prospettive di crescita nel lungo periodo». Secondo Tronchetti, queste «sono iniziative che, insieme all'innovazione e alla leadership nel segmento high value, rafforzano le basi per una crescita sostenibile e profittevole nel lungo periodo».