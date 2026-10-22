Pirelli, Tronchetti: «India avrà un ruolo chiave nell'industria auto, è il mercato più in crescita»

«L’India sta assumendo un ruolo sempre più centrale nell’evoluzione dell’industria automobilistica globale, grazie alla crescita del mercato, allo sviluppo della mobilità e al progressivo rafforzamento delle competenze industriali e tecnologiche del Paese». Lo afferma Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo di Pirelli, in occasione della presentazione dell'accordo con l'indiana Bkt. «L’accordo con Bkt, partner industriale di primo piano con solide radici in India e una significativa presenza internazionale, rappresenta per Pirelli una scelta strategica che ci consentirà di rafforzare la nostra posizione in uno dei mercati con le maggiori prospettive di crescita e di accompagnarne l’evoluzione facendo leva sulle nostre competenze, sull’innovazione e sul posizionamento nei segmenti a maggior valore».

Il mercato indiano avrà un peso del 3% sui ricavi di Pirelli da qui al 2030. Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo di Pirelli, durante la presentazione dell’accordo con il gruppo indiano Bkt. Il valore complessivo, pari a circa 200 milioni di euro, deriverà dalla combinazione tra la partnership annunciata oggi - che prevede la produzione di 800 mila pneumatici al 2030 - e le importazioni, ha precisato Andrea Casaluci, amministratore delegato di Pirelli.

«Le prospettive del mercato automotive nazionale (indiano, ndr), e in particolare dei prodotti premium della partnership, sono molto promettenti. È il momento giusto per cogliere questa opportunità" commenta il ceo di Pirelli, Andrea Casaluci sull'accordo con Bkt che avvierà la produzione in India di pneumatici Premium a marchio PIrelli. «Siamo convinti - sottolinea Casaluci - che la collaborazione tra BKT, con la sua eccellenza industriale e la conoscenza del mercato, e Pirelli, con le sue tecnologie innovative e il posizionamento nell'alto di gamma, non solo aprirà nuove opportunità per entrambi i gruppi ma contribuirà anche alla crescente domanda di prodotti premium del mercato indiano dei pneumatici».

«Questa partnership unisce competenze complementari per cogliere le opportunità offerte da un mercato in crescita, creando al contempo valore per entrambe le società" ha commentato Arvind Poddar, presidente e managing Director di Balkrishna Industries e figlio del fondatore Mahabirprasad. «Quando un marchio affermato a livello globale come Pirelli sceglie BKT, è un riconoscimento della forza produttiva, della qualità e delle competenze che abbiamo costruito nel corso di decenni - ha aggiunto Rajiv, terza generazione dei Poddar, joint managing director di Bkt - Siamo orgogliosi di mettere la nostra scala industriale al servizio di questa partnership e dei clienti non solo in India, ma anche nei nostri mercati internazionali. La leadership tecnologica di Pirelli e le capacità industriali di BKT costituiscono insieme una solida base per creare valore duraturo».