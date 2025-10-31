Pirelli, Tronchetti: «Obiettivo superare questa fase. Se industria auto rallenta problema anche per noi». Urso: «Centro d'eccellenza»

«Sono gli altri che sfidano Pirelli. La sfida principale evidentemente è superare questa fase rimanendo competitivi come siamo, oggi siamo leader». Così Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli, a margine della visita del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, all'area R&D dell'headquarter di Pirelli, rispondendo a chi gli chiedeva quali fossero le sfide future dell'azienda. In merito alla crisi dei chip, il top manager ha sottolineato che «quello riguarda l'industria auto, quindi a noi preoccupa perché se rallenta l'industria auto evidentemente anche noi abbiamo un problema».

Pirelli «e' un centro di eccellenza e avanguardia tecnologica, orgoglio del Made in Italy. E' un'azienda leader del nostro paese, che intendiamo preservare e rafforzare nella competizione internazionale». Lo ha dichiarato il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine della visita all'area R&D dell'Headquarter di Pirelli. «Le scelte sulla governance sono di competenza degli azionisti. Credo che una soluzione sia auspicabile e che giungera' in tempo utile, cosi' che l'azienda possa agire pienamente nei mercati piu' significativi e promettenti, a cominciare da quello americano. Noi abbiamo creato le condizioni perche' cio' accadesse», ha concluso .