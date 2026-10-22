Pirelli, Tronchetti: «Tecnologie cyber tyre preziose anche per la difesa. Concentrati in Usa, Arabia e India»

Il cyber tyre, il pneumatico che fa parlare l'auto con la strada, esce dai laboratori di ricerca, va ad equipaggiare le supercar ma interessa anche la difesa. «Abbiamo tecnologie preziose di informazioni che raccogliamo dal terreno, quelle che raccogliamo anche attraverso Visual (telecamere che vanno a completare l'ecosistema cybertyre) con Universis, più Ridesense che è uno spin-off dell'Università Federico II di Napoli. Siamo in grado di dare un sistema di controllo e di sicurezza ai veicoli militari come a quelli civili» da qui, spiega il presidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera, nascono i contatti con la Difesa.

«Stiamo già investendo negli Stati Uniti, in Arabia Saudita e ora anche in India. Quindi ora siamo concentrati sul portare a termine ciò che abbiamo in programma, che è davvero molto importante. Se aggiungessimo qualcos'altro, penso che sarebbe troppo. Quindi completiamo ciò che abbiamo in programma e poi saremo pronti ad aprirci ad altri mercati». Lo ha detto il presidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, a margine dell'annuncio dell'accordo con la multinazionale indiana Bkt, a chi gli domandava se il gruppo stesse valutando altri Paesi per espandere le proprie partnership.

«Prima dell'India - ha sottolineato - abbiamo annunciato piani di investimento e di crescita negli Stati Uniti e Arabia Saudita. Crediamo che stiamo attraversando un periodo non facile, ma operiamo in un settore in cui, grazie alla tecnologia, c'è ancora spazio per crescere. In India c'è bisogno dei nostri prodotti, stiamo iniziando proprio ora. Negli Stati Uniti stiamo crescendo più rapidamente e i nostri prodotti sono molto apprezzati, sempre grazie alla tecnologia. E in Arabia Saudita, la situazione è la stessa».