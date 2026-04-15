Pirelli, Urso: «Esercitata golden power con responsabilità e sapienza. Ora può restare sul mercato più promettente, gli Usa»

"Abbiamo esercitato con responsabilita' e sapienza i poteri di golden power in questi ormai oltre tre anni, quasi sempre utilizzando i poteri della prescrizione che ci consentono di tutelare la sicurezza economica, tecnologica e scientifica nel nostro Paese". Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e Made in Italy, sollecitato a margine di un convegno sui marchi storici, sull'uso da parte del Governo dei poteri speciali per quanto riguarda Pirelli e se questo puo' scoraggiare gli investimenti esteri, dopo le lamentele del socio cinese di Pirelli. "L'esercizio della golden power - ha detto il ministro - non ha scoraggiato gli investimenti esteri". Quello che e' importante "per azionisti, i lavoratori di Pirelli e' che hanno potuto preservare la loro azione nel mercato piu' promettente, quello degli Usa, e competere al meglio con tecnologia all'avanguardia nella competizione globale".